Ali Koç Fenerbahçe maçında

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko yeni sezonun açılış maçında Paris FC'yi konuk ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımı ilk maçta yalnız bırakmazken eski başkan Ali Koç ve eski yöneticiler de Ülker Sports Arena'ya geldi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve eski yöneticiler, Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçını izlemek için Ülker Sports Arena'da
????: @selencansu5 pic.twitter.com/cloFSz6OJ6
Maç öncesi iki takımın ısınmalarını gerçekleştirdiği sırada EuroLeague kupası parkeye getirildi. Ardından da keman dinletisiyle birlikte özel şovlarla tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlara resital sunuldu.
Fenerbahçe Beko, sezonu harika bir şovla açıyor!