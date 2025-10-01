Ali Koç Fenerbahçe maçında

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Paris FC'yi konuk ettiği EuroLeague açılış maçı için eski yöneticilerle birlikte Ülker Sports Arena'ya geldi.

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko yeni sezonun açılış maçında Paris FC'yi konuk ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımı ilk maçta yalnız bırakmazken eski başkan Ali Koç ve eski yöneticiler de Ülker Sports Arena'ya geldi.

Maç öncesi iki takımın ısınmalarını gerçekleştirdiği sırada EuroLeague kupası parkeye getirildi. Ardından da keman dinletisiyle birlikte özel şovlarla tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlara resital sunuldu.

