Ali Koç, Fenerbahçe’den kovmuştu: İtalyan devine imza attı!

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Toulouse eski başkanı Damien Comolli’yi İtalyan devi Juventus CEO görevine getirildi.

Ligue 1 ekibi Toulouse’daki başkanlık görevini bırakan Comolli, eski günlerine dönmek için değişime başvuran Juventus’ta yeni bir göreve başlayacak. Torino ekibi Comolli ekibine 3 yıllık imza attı.

Comolli Fenerbahçe döneminde; Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, Harun Tekin, Yassine Benzia, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Vedat Muric, Altay Bayındır, Yasir Subaşı, Murat Sağlam Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Zanka, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo transferlerine imza atmış ve sarı-lacivertliler bu isimlerin büyük çoğunluğundan yararlanamamıştı.

Fenerbahçe, transferlerden verim alınamaması sebebiyle 2020 Ocak ayında Comolli’nin görevine son vermişti.