Ali Koç Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı. Taraftarlara yüklendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağını açıklayacak. Öte yandan Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe'deki şampiyon olamama ruh halinin takımı ve taraftarı oldukça etkilediğini belirten Koç, geçen sezon iyi bir futbol ortaya koyan Dusan Tadic'in bile eleştirildiğini, taraftarların biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.

"TRİBÜNLERDE YAŞANANLAR RAKİPLERİMİZİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR"

Taraftara seslenen Koç, "Kadıköy'ü deplasmana mı çevireceğiz yoksa destek mi verilecek siz karar vereceksiniz. Tribünlerde yaşananlar rakiplerimizin ekmeğine yağ sürüyor. Taraftar hancı biz yolcuyuz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"3 temmuzda bazı sözde medya mensupları şu an bazı taraftar gruplarına yön verdiğini göremiyor musunuz? Kısacası bizim bu işi çözmemiz lazım. Yoksa başarı gelmez. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Hocamızın ve takımımızın yanındayız.

Trabzonspor maçındaki linç girişimi bizim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Üzülerek şahit oldum. Camiamızın bir kısmı yaptığımız kongrenin boşa gittiğini söylese de bugün çabamızın boşa gitmediğini göstermektedir.

Malum örgütün (FETÖ) güçlenerek ve büyüyerek gittiği yapıdan bahsediyoruz. 3 adamın değişmesiyle bu düzen değişmez. Ama mücadeleyi biz veriyoruz. Artık diğer kulüpler de uyandı. Onlarda destek veriyor.

18 yıl sonra malum örgütün içinde olmayan bir federasyon başa geçti. Yeni yönetim ile beraber MHK değişti. Şaibeli görünen birçok hakem ve gözlemci değiştirildi. Genç hakemler görevlendirildi.

Yeni sistemde tek tip sözleşmeye geçilecek TFF'nin önemli adımıdır. Artık bir adama 10 milyon verip 5 milyon açıklamayacaklar.

En büyük fahiş hatalar da Anadolu maçlarında oluyor. Neden geçen sene Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza veren 4 takım küme düşürüldü?

Arkadaşlar gemi batıyor siz seyrediyorsunuz. Ama çok şükür tüm takımların canına tak etti. Göztepe'nin Galatasaray açıklaması olağanüstü açıklamalar. ofsaytımsı, Galatasaray Rizespor maçı sonra Göztepe maçı. Neden hep kızılan maçların öznesi Galatasaray? Ben merak ediyorum. Eğer yapı yoksa hatalar eşit dağılır.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen bir takımın hakemler tarafından ayrımcılık görmesi sonrası endişemiz devam etmektedir. Keşke yabancı hakem kararı sene başında olsaydı. Türk futbolu ve takımımız bu kadar yıpranmazdı.

Rakibimize bu sezon 35 40 sarı kart çıkarılmadı. Bunu otoriteler söylüyor. Göztepe maçında oyuncusu hakeme neler yapıyor sarı kart görmüyor. Benim oyuncuma kafa atılıyor kırmızı kart çıkmıyor.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı.

Koç, "Ziraat Türkiye Kupası'na katılıyoruz. Yarın Kasımpaşa maçına çıkacağız. Mücadelemizi vereceğiz."

"YARIN KASIMPAŞA MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı. Koç, "Yarın Kasımpaşa maçına çıkacağız. Mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.