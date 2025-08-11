Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti

Kaynak: AA
Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2'nin ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde bireysel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

ALİ KOÇ İZLEDİ

Antrenmana sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş katılmazken, sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ilk bölümde takımla, sonrasında ise bireysel çalıştı.

İdmanı, kulüp başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Ahmet Ketenci de takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Son Haberler
Balıkesir'de hissedilen deprem... (11 Ağustos 2025)
Balıkesir'de hissedilen deprem... (11 Ağustos 2025)
Hande Yener'den sahnede 'diploma' göndermesi
Hande Yener'den sahnede 'diploma' göndermesi
İnegöl'de narkotik operasyonu
İnegöl'de narkotik operasyonu
Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti
Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi son antrenmanı takip etti
AKP'li Şamil Tayyar'dan ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Ciddi bir krize dönüşmek üzere'
AKP'li Şamil Tayyar'dan ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Ciddi bir krize dönüşmek üzere'