Ali Koç Fransız deviyle anlaştı. 52 milyon dolar ödeyecek

Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Son olarak Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya uçan Ali Koç burada anlaşmayı yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek ve Türkiye’ye geri dönecek.

UÇAK ALIYOR

Transfer çalışmaları nedeniyle ülke ülke gezmeye hazırlanan Ali Koç’tan flaş bir hamle geldi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Koç Holding seyahatlerde kullanmak üzere Fransız imalatçı Dassault firmasına ait olan Falcon 6x jetini almak için harekete geçti.

52 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Temmuz ayında uçağı teslim alacak olan Koç Holding ve Ali Koç tam olarak 52 milyon dolar ödeyecek.

5 bin 500 deniz mili yani 10 bin 175 kilometre menzile sahip olan Falcon 6x'in kabin eni 2 metre 58 metre. Kabin yüksekliği ise 1 metre 98 santimetre