Ali Koç futbolculardan tek bir şey istedi

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Ali Koç futbolculardan tek bir şey istedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Samandıra tesislerini ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Galatasaray, bu maçtan en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise şampiyonluk yarışı son haftaya kalacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik Galatasaray derbisi öncesi Samandıra tesislerini ziyaret etti.

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Ali Koç, tek bir şey istedi.

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''BU CAMİAYA BORÇLUSUNUZ''
Ali Koç, İsmail Kartal ve futbolculara, ''Bu camiaya borçlusunuz. Galatasaray derbisini kazanarak, taraftarları sevindirmelisiniz'' dedi.

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