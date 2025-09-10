Ali Koç, Galatasaray'a yüklendi: Uğurcan Çakır transferi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç, Galatasaray'a yüklendi: Uğurcan Çakır transferi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferiyle ilgili göndermede bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun yerine göreve getirdikleri yeni teknik direktör Domenico Tedesco hakkında konuştu.

tedesco.jpg

"İLK SENELERİNDE ÇOK ÇABUK SONUÇ ALAN BİR HOCA"

Ali Koç, “Tedesco daha ikinci görüşmede Trabzonspor’un 3 maçını analiz etmiş. Bizim oynadıklarımızı da analiz etmiş. Avrupa’da yarı final tecrübesi yaşamış, ilk senelerinde çok çabuk sonuç alan bir hoca. Bizim için bu sene sonuç almak çok önemli.” dedi.

"BİZ YAPSAK DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAZLARDI"

Öte yandan Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferine gönderme yapan Ali Koç, "Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı." dedi.

Son Haberler
Efsane isim hayatını kaybetti!
Efsane isim hayatını kaybetti!
Trump destekçisi sağcı aktivist Charlie Kirk vuruldu
Trump destekçisi sağcı aktivist Charlie Kirk vuruldu
Promosyonda oyun var!
Promosyonda oyun var!
Yabancı istihbarat teşkilatından Türk ajan ilanı
Yabancı istihbarat teşkilatından Türk ajan ilanı
Ordu’da tünelde patoz kazası: Sürücü yaralandı
Ordu’da tünelde patoz kazası: Sürücü yaralandı