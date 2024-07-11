Ali Koç getirmişti. Tutuklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevde olduğu dönemde sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğünü yapan Comolli, sahte menajerlik faaliyetleri nedeniyle cezaevine gönderildi.

Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Toulouse'un başkanı olan Comolli, bu sürpriz gelişmeyle futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Le Parisien ve L'Équipe'in haberlerine göre, sahte spor menajerleriyle ilgili geniş çaplı yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Futbol dünyasına bomba gibi düşen soruşturmanın, PSG'nin eski teknik direktörü Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmada, özellikle Andy Delort'un 2021'de OGC Nice'e transfer sürecinde Valovic-Galtier'in rolüne dikkat çekildi.

Ayrıca, Christophe Galtier'in diğer oğlu Jordan Galtier'in geçen yaz Toulouse'da yardımcı antrenör olarak atanması da soruşturmanın ilgi alanında.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin bu ay içinde yargılanması bekleniyor.

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltına alınmış durumda.

Bu kişiler arasında, mesleğin yasadışı icrası nedeniyle Ekim 2023'te tutuklanan John Valovic-Galtier de bulunuyor.