Ali Koç getirmişti. Tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç getirmişti. Tutuklandı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Ali Koç'un getirdiği Sarı Lacivertlileri eski sportif direktörü ve şu anki Toulouse kulüp başkanı Damien Comolli, sahte menajer soruşturması kapsamında tutuklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevde olduğu dönemde sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğünü yapan Comolli, sahte menajerlik faaliyetleri nedeniyle cezaevine gönderildi.

Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Toulouse'un başkanı olan Comolli, bu sürpriz gelişmeyle futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Le Parisien ve L'Équipe'in haberlerine göre, sahte spor menajerleriyle ilgili geniş çaplı yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Futbol dünyasına bomba gibi düşen soruşturmanın, PSG'nin eski teknik direktörü Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmada, özellikle Andy Delort'un 2021'de OGC Nice'e transfer sürecinde Valovic-Galtier'in rolüne dikkat çekildi.

Ayrıca, Christophe Galtier'in diğer oğlu Jordan Galtier'in geçen yaz Toulouse'da yardımcı antrenör olarak atanması da soruşturmanın ilgi alanında.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin bu ay içinde yargılanması bekleniyor.

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltına alınmış durumda.

Bu kişiler arasında, mesleğin yasadışı icrası nedeniyle Ekim 2023'te tutuklanan John Valovic-Galtier de bulunuyor.

0x0-ali-kocun-hedefindeki-3-barcali-1528960948102.webp

İlgili Haberler
Egoistliğin fotoğrafı çekildi. Cenk'e verse yarı finaldeydik
Son Haberler
Ünlü deprem bilimci hayatını kaybettti Gündem
Ünlü deprem bilimci hayatını kaybettti
Omurga sağlığını korumanın 5 formülü. Yaz aylarını fırsata çevirin Sağlık
Omurga sağlığını korumanın 5 formülü. Yaz aylarını fırsata çevirin
Seçime TFF engeli Spor
Seçime TFF engeli
Neslim Güngen polislere dans ederek kapıyı açmış. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı Gündem
Neslim Güngen polislere dans ederek kapıyı açmış. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı
ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı Gündem
ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı
Dünyada bir ilki yapacaklar. Projenin adı: Star Wars Dünya
Dünyada bir ilki yapacaklar. Projenin adı: Star Wars
Ersun Yanal Arda Turan ile anlaştı Spor
Ersun Yanal Arda Turan ile anlaştı