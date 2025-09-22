Ali Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş karar

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların odağındaki isim Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Özellikle başrolde Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun görevini bırakmasını isterken, ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.



FERHAT GÜNDOĞDU İSTİFA EDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Ferhat Gündoğdu, istifa etme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve istifasını kabul edeceği aktarıldı.

Ferhat Gündoğdu, 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapmış, 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve getirilmişti.

ALİ KOÇ İSTİFA ETMESİNİ İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'de dün yapılan seçimde Sadettin Saran'a mağlup olan Ali Koç, birkaç gün önce yaptığı açıklamada Ferhat Gündoğdu'yu istifa etmeye davet etmişti.

İşte Koç'un yaptığı o açıklama;

"Futbolda şampiyon yapamadınız diyenler ve üzerimize gelenler var ama kongre üyelerimiz, bazı şampiyonlukların çalındığını biliyor ve büyük resmi gayet iyi okuyorlar. İnşallah bir dönem daha birlikte oluruz. Olamazsak da dışarıdan destek oluruz. Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe, güçleniyor. Fenerbahçe, atılım dönemine giriyor. Bir de bu sene futbolda verdiğimiz şampiyon sözünü tuttuk mu bizi kimler tutabiliyor! Alanya maçına gönderilen hakemler, bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır.

Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değildir! Fenerbahçe; direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, sonu tatsız olacak!"

