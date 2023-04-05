Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı belli oldu

Sabah'ın haberine göre Başkan Ali Koç'un camianın kongre isteğini değerlendiriyor. Yönetimiyle önceki gün bir toplantı gerçekleştiren başkan Koç'un kongre kararı almaya sıcak baktığı belirtildi. Koç'un başkanlık süresi normalde 1 yıl sonra doluyor.

SARAN İSMİ GÜNDEMDE

Sarı lacivertli kulübün sandığa gitmesi durumunda merak edilen konulardan biri de yeni çıkacak başkan adayları. Mehmet Ali Aydınlar, Sadettin Saran gibi önemli isimlerin adı şimdiden anılmaya başlandı. Mevcut başkan Ali Koç'un da yönetimini güçlendirerek olası seçimlere katılması bekleniyor.

İSTİFADAN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe kulisleri bugünlerde bir hayli hareketli. Başkan Ali Koç, Beşiktaş maçındaki istifa tezahüratları üzerine koltuğunu bırakma kararı almıştı. Ancak Divan Kurulu Üyeleri ve camianın önde gelenleri acil bir karar vermemesi yönündeki telkinleriyle onu vazgeçirmişti.