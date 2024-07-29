Ali Koç görünce havalara uçtu. Dev gelir kasaya girdi

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Ali Koç görünce havalara uçtu. Dev gelir kasaya girdi

Ülker Stadyumu'ndaki çalışmaları bitirip loca ve VIP'leri satan Fenerbahçe dev geliri kasasına koydu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 30 Temmuz Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleye az bir zaman kala stattaki tadilat ve restorasyon çalışmaları sona erdi.

Fenerium Alt Tribünü’ne 20 yeni loca inşa eden sarı-lacivertliler ayrıca Maraton Alt E Tribününü de VIP’ye çevirdi.

7 MİLYON EUROYU KASASINA KOYDU

Locaların satışından 4 milyon euro gelir elde eden yönetim VIP koltuklardan ise yaklaşık 120 milyon TL kazandı.

Yapılan satışlar sonrası sarı-lacivertliler toplamda 7 milyon euroyu kasasına koydu

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