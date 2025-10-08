Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin Sadettin Saran lehine sonuçlandığı geceye dair Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı değerlendirme toplantısında sinirine hakim olamayarak elindeki tableti Alper Alpoğlu'nun üzerine fırlattığı öne sürüldü.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM, KİMSE BENİ SUÇLAYAMAZ"

343 Digital Youtube kanalında konuşan Gazeteci İbrahim Seten o gece yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe'de seçimin olduğu gece Ali Koç statta Sadettin Saran'ın elini kaldırıyor. Çok mükemmel bir ambiyans var. Sonra Ali Koç ekibi kulübe geçiyor. Burak Kızılhan'ın odasına geçiliyor ve 'Bize çarpan otobüsün plakası neydi?' konulu bir değerlendirme yapılıyor.

Odada olanlardan bir tanesi de Alper Alpoğlu. HUFEDER'in (Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği) başı ve yöneti aynı zamanda. Alper Bey aynı zamanda Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'ın bahis soruşturmasındaki davada ortak avukat, konuya çok hakim. Orada 'Bize kim çarptı, hangi otobüs çarptı?' diye konuşulurken iş şeye geliyor; 'Ankara'da fısladık' bunun üzerine Alpoğlu, 'Yoo, ben elimden geleni yaptım. Kimse bana suç çıkartamaz kimse.' diyor.

"ANKARA'YI BİRBİRİNE SOKTUNUZ"

Ali Koç elindeki tableti Alper Alpoğlu'na doğru atıyor. Yumuşatmak isteyenler, 'Çok sinirlendi ve masaya fırlattı.' diyor. Alper Bey diyor ki, 'Sen bizi bitirdin aslında. Ankara'yı birbirine soktunuz. Ankara'daki kayıp yüzünden biz bu seçimi kaybettiğe varan özlü sözlerle dolu tekrarlamak istemeyeceğim bir konuşma yapıyor. Sonrasında Ali Koç Sadettin Saran'ı arayıp 'Alper Bey'i Futbol A.Ş.'de kullanırsın, bahis konularında da iyidir.' diyor. Ali Koç'un şöyle bir özelliği var gözü döndü mü kimseyi görmüyor ama sonra da uysal bir kedi moduna da geçebiliyor."