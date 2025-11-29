Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski Alman futbolcu Max Kruse, bir podcast programında açıklamalar yaptı. Kruse, futbolculuk kariyerinde hangi takımdan ne kadar kazandığını açıklarken, Almanya'da durumların Türkiye'den farklı olduğunu söyledi.

İşte Max Kruse'nin o sözleri:

'NE KADAR KAZANDIĞIMI DOĞRU BİR ŞEKİLDE BİLİYORUM'

"Geçmişime dair, son 15 yıla dair pek çok şeyi unuttum ama ne kadar kazandığımı hala doğru bir şekilde biliyorum. Aylık maaşları ve bonusları tam olarak hatırlıyorum. Werder'de amatör olarak 14 bin, profesyonel olarak 76 bin. St Pauli'de 2. Lig'deki ilk sezonda 144 bin, 1. Lig'deki ikinci sezon 216 bin. Freiburg'daki ilk yıl 360 bin. Borussia Mönchengladbach'ta 1.2 milyon euro. Sonra Wolfsburg'da 3 milyon euro. Ardından tekrar Werder Bremen, 3 milyon euro."

'TÜRKİYE'DE GALİBİYET PRİMİ 10 MİLYON EURO'

Fenerbahçe dönemi hakkında da konuşan Kruse, burada net 3.6 milyon euro kazandığını söyledi. Ardından bonuslar ve galibiyet primlerinden bahseden Kruse, "Almanya'da durum Türkiye'den farklı. Türkiye'de galibiyet primi 10 bin euro, Almanya'da ise puan başına veriliyor. Wolfsburg'ta galibiyete en büyük katkıyı ben yaptım ve puan bonusu 20 bin euro idi. Yani orada galip gelirsek, 60 bin euro ekstra kazanıyorduk." dedi.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE FENERBAHÇE'DEN AYRILMIŞTI

Max Kruse, 2019-2020 sezonunda pandemi sebebiyle ara verilen ligin 2. yarısında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman oyuncunun bu hamlesine tepki gösterip "Hayatının pokerini oynadı" ifadelerini kullanmıştı.

Açılan davada Max Kruse, haklı bulunmuş ve Fenerbahçe Kruse'ye 4.5 milyon euro tazminat ödemişti.