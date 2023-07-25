Ali Koç hedefine adım adım yaklaşıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yaptığı transfer satışlarıyla dikkat çeken başkan Ali Koç, son olarak Attila Szalai'yi de 12.3 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'a göndermişti. Macar savunmacıyla birlikte Ali Koç'un yaz transfer döneminde elde ettiği bonservis geliri 42.8 milyon Euro'yu buldu.



HEDEFİNE ULAŞMAK ÜZERE

Güncel değeri 17 milyon euro olan Arda Güler'i 20 milyon Euro'ya (10 milyon Euro bonus) Real Madrid'e satan Ali Koç, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon Euro'ya satmıştı. Augsburg ise Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanarak Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro ödemişti. Bundan 6 gün önce yaptığı açıklamada "Bu sene tahminim 45-50 milyon Euro arasında satış yaparız" ifadelerini kullanan Ali Koç amacına ulaşmak üzere.

UNİTED'IN HEDEFİ ALTAY

Bunun yanında birçok isim de ayrılabilir. Kale için Livakovic ismi konuşulurken Altay'ın da takımdan ayrılması gündeme geldi. Milli yıldız için en son çıkan iddialara baktığımızda Manchester United gözüküyor.

ROSSİ DE AYRILABİLİR

Öte yandan 2021-2022 sezonunda transfer olan ve geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Diego Rossi'nin de ayrılması gündemde. Uruguaylı hücumcunun peşinde MLS kulüplerinin olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.



PEDRO ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

Bir diğer isim de Joao Pedro. Cagliari'den geçtiğimiz sezon takıma katılan Pedro, son maçlarda kritik zamanlarda sahneye çıksa da genel sezon olarak bekleneni veremeyen Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, eski takımına ya da diğer İtalya takımlarının da gündeminde.



GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Son isim de Serdar Dursun. Jorge Jesus'un gelişiyle forması kesilen milli oyuncunun da takımdan gönderilmesi gündemde. Yapılan forvet transferleri sonrası gözden düşen Serdar Dursun'un ise Almanya'ya geri dönebileceği konuşuluyor.