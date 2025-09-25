Ali Koç iddiaları yalanladı: Bu haberlere itibar etmeyin

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç iddiaları yalanladı: Bu haberlere itibar etmeyin

Fenerbahçe başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, kulübe verdiği borcun bir kısmını geri aldığı iddiasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, kulübe verdiği borcun 360 milyon lirasını aldığı iddialarını yalanladı.

Yazılı açıklama yapan Koç, "Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Kulübün bağımsız kuruluşlar tarafından denetlendiğini kaydeden Ali Koç, "Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haberlerin manipülasyon amacı taşıdığını belirten Koç, "Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

