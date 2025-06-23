Ali Koç ile Beşiktaş taraftarı arasında arbede

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki basketbol maçının son saniyelerinde gerginlik çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finallerinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.

ALİ KOÇ SALONDAN ZORLUKLA ÇIKARILDI

Derbide Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’na sözlü bir saldırı oldu. Daha sonra Beşiktaşlı taraftarlar ve locadaki yöneticilerin arasında fiziki temas yaşandı.

Bunun üzerine Başkan Ali Koç locaya yöneticilerinin yanına çıktı. Beşiktaş taraftarı ile Ali Koç arasında gergin anlar yaşandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da locaya giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Maçın bitiminden sonra Ali Koç ve Sertaç Komsuoğlu’nun da bulunduğu Fenerbahçeli yöneticiler polis kontrolünde zorlukla salondan çıkarıldı.

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