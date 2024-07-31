Ali Koç İmamoğlu buluşmasında akılları karıştıran detay

6 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’tan sürpriz bir ziyaret geldi.

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Ali Koç ve ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki binasına giderek Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Ali Koç Ekrem İmamoğlu’na Fenerbahçe’nin yeni sezon formasını hediye ederken Ekrem İmamoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkürler. Şehrimizin güzide kulüpleriyle yakın ilişki kurmaya, spor şehri vizyonuyla ortak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI KATILMADI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun yaptığı bu ziyarette Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesaplarından bu konuya değinen kullanıcılar Acun Ilıcalı’nın İmamoğlu’nu sevmediği için katılmadığını iddia etti.