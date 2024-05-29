Ali Koç İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan mevcut başkan Ali Koç, üyelerle buluşmaya devam ediyor.

Kalamış'ta düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, yeni hoca konusunda flaş sözler sarf etti. Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın performansına övgüler yağdıran Ali Koç "Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler." diye konuştu.

Karim Benzema transferi ile ilgili de görüşlerini açıklayan Ali Koç, "Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!" yorumunu yaptı.

Aziz Yıldırım'a da mesaj gönderen Ali Koç sözlerini şöyle noktaladı: "Ben 'Fetöcü' falan demedim ama onun dava arkadaşlarım dediklerinin çoğu, 3 Temmuz'da ortalıkta yoktu. Ama o bana 'FETÖ projesi, Amerikan projesi' diyor. Ankara'ya bile benim için 'Fetöcü' demiş."