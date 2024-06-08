Ali Koç istedi Aziz Yıldırım kabul etti. Canlı yayında tarihi buluşma

Fenerbahçe'de tarihi buluşma gerçekleşiyor.

Ali Koç'un her fırsatta canlı yayına davet ettiği Aziz Yıldırım bu kez teklifi kabul etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede yaptığı konuşmasında son kez Aziz Yıldırım'a seslenmişti. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Bizi çok yere şikayet ettiniz, şimdi de İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediyorsunuz. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" demişti.

Bu açıklama sonrası Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadesini kullandı.

Şimdi gözler bu tarihi buluşmanın hangi kanalda gerçekleşeceğinde... Önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.