Ali Koç kameralar karşısına geçecek: Söyleyeceklerim birikti

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Ali Koç kameralar karşısına geçecek: Söyleyeceklerim birikti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada yakın zamanda kameralar karşısına geçeceğinin sinyalini verdi. Koç, “Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair konularla ilgili kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Koç, Fenerium'un yeni tırlarının teslim töreninde açıklamalar yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Koç, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Koç, yakın zamanda konuşma yapacağını söyledi ve "Çok doluyum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Koç, basın mensuplarının gündemle ilgili soru sormak istemesinin ardından, "Şu anda gündem konuşursam, buradaki arkadaşlara haksızlık olur. Ama benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında." diye konuştu.

Ali Koç, yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleme ihtimali olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Var" yanıtını verdi.

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