Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un, bu cuma günü saat 15.00’te Fenerbahçe Stadyumu’nun 1907 Tribünü’nde önemli bir basın toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.

Toplantının ana gündem maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali Genel Kurulu’nun Seçimli Genel Kurul olarak yeniden düzenlenmesi ve bu konuda kamuoyunda oluşan yanlış anlamaların ve bilgi kirliliğinin giderilmesi olacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi gündemi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantı, 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15.00'te stadımızın 1907 Tribünü'nde yapılacaktır. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."