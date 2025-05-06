Ali Koç kararını verdi! Fenerbahçe'den resmi açıklama

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Ali Koç kararını verdi! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de Ali Koç'tan flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe'de yapılan yönetim kurulu toplantında ise Ali Koç canlı yayına çıkma kararını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 7 Mayıs Çarşamba günü bir televizyon kanalında canlı yayına çıkacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi yenilgisinin ardından hamle geldi. Ali Koç'un canlı yayında açıklamada bulunacağı duyuruldu.

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Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada ''Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır.'' denildi.

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