Ali Koç kararını verdi! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe'de yapılan yönetim kurulu toplantında ise Ali Koç canlı yayına çıkma kararını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 7 Mayıs Çarşamba günü bir televizyon kanalında canlı yayına çıkacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi yenilgisinin ardından hamle geldi. Ali Koç'un canlı yayında açıklamada bulunacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada ''Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır.'' denildi.