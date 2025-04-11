Ali Koç kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe para saçacak

Türkiye Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’den dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, sezonun son 8 haftasına girerken bir dizi kritik karar aldı. Başkan Ali Koç liderliğindeki idareciler, hem maddi hem de manevi motivasyonu artırmak için kolları sıvadı. Kulübe yakın kaynakların aktardığı bilgiler, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda tüm kozlarını oynayacağını gösteriyor.

HER MAÇA ÖZEL PRİM MÜJDESİ

Fenerbahçe yönetiminin aldığı en çarpıcı kararlardan biri, kalan 8 maç için ekstra prim sistemi oldu. Kulüp kaynaklarına göre, her maç için özel bir rakam belirlenecek ve bu primler oyunculara maç bazlı ödenecek. Bu adım, futbolcuların her karşılaşmaya maksimum motivasyonla çıkmasını hedefliyor. Ayrıca, sezon başında belirlenen şampiyonluk priminde de ciddi bir iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirmenin oyunculara “Şampiyonluk sizin elinizde” mesajı vermek için tasarlandı. Yeni prim rakamlarının detayları henüz açıklanmasa da, kulübün ekonomik gücünü şampiyonluk hedefine yönlendirdiği açıkça görülüyor.

YEMEK ORGANİZASYONLARIYLA TAKIM RUHU

Maddi teşviklerin yanı sıra, Fenerbahçe yönetimi manevi bir kenetlenme planı da devreye soktu. Ali Koç ve yöneticilerin, kalan haftalarda takımla daha fazla vakit geçireceği belirtiliyor. Bu süreçte, kaptan Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi lider oyuncuların öncülüğünde yemek organizasyonları düzenlenecek.