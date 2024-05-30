Ali Koç küfrü duyunca harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç küfrü duyunca harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçim toplantısında Fettullah Gülen ve Hakan Şükür'e Sarı Lacivertli taraftarların küfürlü tezahüratını haklı bulurken 'Ali Sami Yen'e yapılan büyük saygısızlıktı'r dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyelerine seslendi.

Gündem yaratan açıklamalarda bulunan Koç neden bir kez daha başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ali Koç, Fenerbahçe tribünlerinde uzun süredir devam eden ve Ali Sami Yen'e yönelik yapılan küfürlü tezahüratlara karşı çıktı.

Daha önce bu tezahüratlar sırasında alkışladığı için eleştirilen Koç, bir yemekte konuşma yaparken kongre üyelerinin "Hakan Şükür, Arif Erdem, Ali Sami Yen, Fethullah Gülen, hepsi g..." şeklindeki tezahüratına anında tepki gösterdi.

Koç, "Bu isimlerin hepsine katılabilirim ama Ali Sami Yen'i bu gruba dahil etmeniz büyük bir saygısızlık" diyerek tepkisini dile getirdi ve bu tepki sonrasında tezahürat sona erdi.

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