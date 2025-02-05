Ali Koç mahkemede ifade verdi

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonrasında, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık Selahattin Baki ile tarafların avukatları yer aldı.

Savunması alınan sanık Selahattin Baki, olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü olarak görev yaptığını, akreditasyon kartı olduğu için sahanın her yerine girip çıkma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Oynanan müsabakayı Fenerbahçe'nin kazandığını, Galatasaray takımının seyircisi stattan ayrıldıktan sonra futbolcularla ekip olarak kutlama yapmak amacı ile sahaya çıktığını aktaran Baki, bu sırada kulüp başkanı Ali Koç'un da sahaya geldiğini ifade etti.

Baki, Galatasaray çalışanlarının kutlamaya engel olmaya çalıştığını ifade ederek, "Sonrasında biz stattan ayrılmak için soyunma odalarının olduğu tünele giderken ben başkanın elinde kan gördüm. Sanırım yaşanan arbedede meydana geldi. Bu sırada bir tanesinin müşteki Eray Yazgan olduğu, diğerlerinin kimler olduğunu bilmediğim 4 Galatasaraylının başkana parmak sallayarak küfür ettiğini gördüm ve duydum. Bunun üzerine başkana el kol hareketi yapmayın, diye sinkaflı sözler söyledim." şeklinde konuştu.

Söz konusu cümleleri müşteki Yazgan'a yönelik söylemediğini iddia eden Baki, olayın akabinde Ali Koç'un da kendisine kızdığını dile getirdi.

ALİ KOÇ İFADE VERDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmada "tanık" olarak ifade verdi.

Maç günü galibiyet kutlaması için stada gittiklerini anlatan Koç, "Her kazanan takım gibi fotoğraf çekilip kutlama yapmak istedik ancak karşı tarafın engellemeleri nedeniyle arbedeler yaşandı. Suça konu olay da sahadan ayrıldığımız sırada olmuş. Ben herkesi sakin olması için uyarıyordum. Bağrışmalar gerginlikler vardı. Ancak ben ne karşı taraftan bize yönelik ne de sanığın karşı tarafa yönelik herhangi bir hakaret içerikli söylemini duymadım. Bağrış çağırışlar artınca arkadaşları uyarmıştım. Devam edince ilk döndüğümde arkamdaki kişi sanıktı, o yüzden onu uyardım." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık olarak çağrılan Mesut Erbil ve Filiz Umur'un duruşmaya gelmediği gerekçesiyle haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.