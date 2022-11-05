Ali Koç ne dedi, neden gündem oldu? Ali Koç kimdir?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu. Pek çok konuya değinen Ali Koç’un konuşmaları gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un konuşma başlıkları ise şöyle,

''YAKIŞIYOR MU TÜRKİYE'YE''

‘’Hakem operasyonuna en çok canı yanan biz isyan etti. Sınavlar kaldırıldı, kafalarına göre hakem atayacaklardı. Buna şiddetle karşı çıktık, doğru mu yaptık, yanlış mı? Bunu zaman gösterecek. Hakemlerimiz UEFA sınavlarında zorluk yaşıyor, bazıları geçemiyor. Yakışıyor mu Türkiye'ye? Bu federasyon başarır ya da başaramaz, ama niyetleri iyi. Bir şeyleri değiştirmek zaman alacak. Bunu diğer başkanlara da söylüyorum.

"BİRİLERİNİN EMRİNDE ÇALIŞIYORLAR"

Galatasaray'ın cevabını biz bile yeni öğrendik ama hemen bir gazetede çıktı. Bu bizden çıkmaz, bu Ali Naci Küçük denen adam. İzlerseniz nasıl bir adam olduğunu görürsünüz. Bunlar bizi hedef alıyor. Birilerinin emrinde çalışıyorlar.

"RAKİBİMİZ ADALET ARIYOR!"

Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimiz adalet arıyor. Neden bu topa giriyoruz? Çünkü ya adımızı zikrediyorlar, ya da bizi ima ediyorlar. Biz de Türk futbolunun adaleti olmadığını söylüyoruz. Zaten bir evvelki federasyonların da amacı adalet değildi.

"BİZİ SİYASETE SOKMAYIN"

Seçimler çok yakın, lütfen bizi siyasete sokmayın. Bizim siyasetle işimiz yok. 29 Ekim'de 'Fabrika ayarlarına döndük' dedim. Bunu başka yere çektiler. Allah'tan çok tutmadı.’’

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Rahmi Koç’un en küçük oğlu olan Ali Koç, Londra'da Harrow School'dan 1985 yılında mezun oldu.

1989 yılında ABD. Houston Teksas’taki Rice Üniversitesi'nden mezun oldu. 1995 – 1997 yılları arasında ABD. Boston, Massachusetts Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding AŞ yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu.

1986 yılının yazında Otosan A.Ş. Ford Motor Company’nin ortaklığı ile otomobil montaj hattında çalıştı. 1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş. Otomotiv Grubu’na bağlı olarak otomobil üretimi ve bayii ağı ile çalıştı. Bayii çalışmalarının tekrar yapılanması döneminde üst yönetim ile çalıştı. 1990 yazında J.P. Morgan, New York, NY Stajerlik yaptı.

1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na dahil olmuş, 1991-1992 yılları arasında Ramerica Internatio1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır.

1997 -2000 yılları arası Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı’na Bağlı Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren de Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Koç Holding A.Ş.Yeni İş Geliştirme Koordinatörüdür.

2006 yılından itibaren Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2008 Ocak ayından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, 2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Ali Koç, 21 Ekim 2005 yılında Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç ve Kerim Rahmi Koç adında bir kızı bir oğlu vardır.