Ali Koç, Nusret’in gizli reklamını yaptı!

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı ve iş insanı Ali Koç, et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin Ibiza Adası'ndaki inşaat projesinin reklamını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE FİNALİNDE KUPAYI KALDIRMIŞTI

Dünya çapında ve Türkiye’nin en önde gelen restoran zinciri arasında yer alan Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde THY Euroleague finali için Abu Dabi'ye gitmişti. Fenerbahçe’nin pek çok organizasyonunda yer alan Gökçe, şampiyonluğunun ardından Abu Dabi'de kupayı Ali Koç ile beraber kaldırdı.

ALİ KOÇ, NUSRET'İN REKLAMINI YAPTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise Nusret’in Ibiza Adası'ndaki inşaat projesinin reklamını projenin maket halinin önünde yaptı. Koç, “Yakın dostum, kardeşim Nusret, Yeni bir projeye yelken açmış. Onu da buradan bugün bize tanıtıyor. Herkesin hayatında en az bir kere gitmesi gereken Ibiza Adası’nda gayrimenkul sektörüne girmiş. Ve çok güzel bir lokasyonda yatırım yapıyor. Marinanın hemen önünde. İnşallah şu anki mevcut işinde yakaladığı dünya çapındaki başarıyı bu yeni yatırımlarında yaşar. Her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırır. Hayırlı, uğurlu olsun. Bereketli bir yatırım olur inşallah” ifadelerini kullandı.