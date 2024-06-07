Ali Koç ortağını ikna etti. Erden Timur şaştı kaldı

Süper Lig’de sezonu 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de tüm gözler bu hafta sonu gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’a çevrildi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM KARŞI KARŞIYA GELECEK

Kıran kırana geçmesi beklenen başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak. Genel Kurul’un başlamasına artık sayılı bir zaman kala Ali Koç’tan flaş bir hamle daha geldi.

YÖNETİM KURULUNA 2 İSİM DAHA EKLEDİ

Ali Koç iş adamı Nezih Barut ve Barış Göktürk'ü Sportif A.Ş Yönetim Kurulu listesine dahil etti. 750 milyon dolar değerinde bir servete sahip olan Nezih Barut hakkındaki Erden Timur detayı ise gözlerden kaçmadı.

ERDEN TİMUR İLE ORTAK OLMUŞLARDI

Barut 2013 yılında Kağıthane’de yapılan gayrimenkul projesinde Erden Timur ile ortaklık yürütmüştü. İlaç endüstrisinin önemli isimlerinden biri olan Nezih Barut Abdi İbrahim İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı.