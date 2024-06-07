Ali Koç ortağını ikna etti. Erden Timur şaştı kaldı

Düzenleme: Fatih Saboviç
Ali Koç ortağını ikna etti. Erden Timur şaştı kaldı

Seçime az bir zaman kala listesini genişleten Ali Koç'un Nezih Barut hamlesindeki Erden Timur detayı dikkat çekti.

Süper Lig’de sezonu 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de tüm gözler bu hafta sonu gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’a çevrildi.

thumbs-b-c-c54bc6ea93811a9c5c71e0bb17353632-1.jpg

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM KARŞI KARŞIYA GELECEK

Kıran kırana geçmesi beklenen başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak. Genel Kurul’un başlamasına artık sayılı bir zaman kala Ali Koç’tan flaş bir hamle daha geldi.

mourinho-karsisinda-tamamen-koseye-sikisti-gozler-ali-kocun-aciklayacagi-isimde-fenerbahceliler-saskin-95b7db.webp

YÖNETİM KURULUNA 2 İSİM DAHA EKLEDİ

Ali Koç iş adamı Nezih Barut ve Barış Göktürk'ü Sportif A.Ş Yönetim Kurulu listesine dahil etti. 750 milyon dolar değerinde bir servete sahip olan Nezih Barut hakkındaki Erden Timur detayı ise gözlerden kaçmadı.

erdem-timur-galatasaray-daki-gelecegi-hakkinda-konustu-8328.jpg

ERDEN TİMUR İLE ORTAK OLMUŞLARDI

Barut 2013 yılında Kağıthane’de yapılan gayrimenkul projesinde Erden Timur ile ortaklık yürütmüştü. İlaç endüstrisinin önemli isimlerinden biri olan Nezih Barut Abdi İbrahim İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı.

nezih-barut-kimdir-nezih-barut-serveti-ne-kadar.webp

İlgili Haberler
Alex ilk darbeyi yedi
Quaresma resmen anlaştı
Bursaspor'a Süper Lig'den teklif
Süper Lig'de diplomasız teknik direktör
Süper Lig'de diplomasız teknik direktör
Son Haberler
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı Spor
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir Gündem
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu Yerel Haberler
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı Gündem
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı Gündem
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı Spor
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi Ekonomi
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi