Ali Koç PFDK’ya sevk edildi!

Kaynak: Haber Merkezi
TFF Hukuk Müşavirliği, Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle Ali Koç’u PFDK’ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Sarı-lacivertli kulüp ve Karagümrük de disiplin kuruluna gönderildi.

Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF tarafından tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü de aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.

