Ali Koç, PSG Başkanı'ndan bizzat istemişti: Skriniar'ın bonservisi belli oldu

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Ali Koç, PSG Başkanı'ndan bizzat istemişti: Skriniar'ın bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Milan Skriniar için PSG'nin istediği ücret netleşti.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın kalıcı transferi için sarı lacivertlilerin çalışmaları sürüyor.

Fransız basınına göre PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yeni sezondaki kadro planlamasında düşünülmeyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Paris temsilcisi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız stoper Fenerbahçe'de 23 maça çıktı, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Münih'te oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Skriniar transferi için konuştuğu öğrenilmişti.

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