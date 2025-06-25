Ali Koç resmi teklif yaptı, Trabzonspor yüksek uçtu! İşte Uğurcan’ın bonservis bedeli...

Klasik terim vardır futbolda: "Atanın ile tutanın iyi olacak" diye...

Yani kalecin ve golcün. En gerideki gol yemeyecek. Öndeki, ha bire atacak.

Öyle durmak yok, kazanmaya devam.

Biraz geç de olsa kulüplerimiz bunu anlamışa benziyor.

Özellikle de Fenerbahçe...

Başkan Ali Koç, Mourinho ile Londra’da zirve yaptı.

Portekizli hoca ilk olarak kaleci istedi.

"1 numaradan başlayıp, tek tek ilerleyelim..." dedi.

İsimler havada uçuştu. Yağmur gibi yağdı durdu.

Dolu gibi yere düştü!

Anında eridi. Sadece biri öylece kaldı. Uzaklarda; kuzeyde...

Kuzeyin oğlu vardı, aramızdan ayrıldı: Volkan Konak mekanı cennet olsun.

Uğurcan Çakır

Hatırlayın yakın geçmişi.

Trabzonspor’un kalecisi Onur'u...

"Başka forma giymem. Kaptanlığını yaptığım takıma rakip olmam" diyerek genç yaşta futbolu bırakmıştı...

Adı gibi Onur'lu.

Profesyonel bakanları da, hor görmemek lazım.

İşte bunlardan biri Uğurcan. O da kaptan. Milli takım kalecisi...

Ancak penceresi başka yere açılıyor.

Uçup gitmek istiyor.

Yeni sayfa peşinde.

Önce yurt dışı denemeleri oldu.

Sonra ara dönemde Galatasaray kapısını çaldı.

Eren Elmalı gitti. Çakır gidemedi.

Olmadı...

Olmadı yar, su testisi dolmadı yar...

Ah bu şarkıların gözü kör olsun!

Ahhhh ahh.. Ne de güzel söylerdi rahmetli Adnan Şenses abimiz.

Tam da burada Ali Koç devreye giriyor.

Başkan zeki, akıllı...

Trabzon başkanı Ertuğrul Doğan’ı etkiliyor...

Hem de, öyle böyle değil.

Yürekten!..

Minik kargam aktarıyor:

Koç, “Uğurcan ile sözleşmeniz var. Ben Galatasaray gibi oyuncu ile görüşmem. Önce size söylerim. Anlaşırsak, oyuncu ile temasa geçerim..” diye...

Doğan, kalecisine soruyor. Ih, mıh derken... "Siz de uygun görürseniz başkanım..." diye konuya giriyor...

Doğan uzatmıyor fazla. Kurmayları ile masaya oturuyor.

Öyle ya, sıra kasada.

Zira talep çok.

Monaco

Shaktar

Burnley

PSV

Hey maşallah. Kısmetleri daha da artsın inşallah...

Doğan 21 milyon Euro değer biçiyor...

Valla bu 21 nereden çıktı kestirmek güç.

Hani 61 olsa anlarız da...

Bilemedim gitti.

Koç, bekliyor. Fiyat versinler resmi olarak. Ona göre iki takas, artı para. Sonraki satıştan pay...

Tıpkı ikon olan; Holosko artı bir miktar para gibi...

Vay anasını vay sayın seyirciler. Ay sonu resmi transfer dönemi başlıyor.

Ortalık yangın yeri.

Yangın dedik de, ormanlara dikkat.

Özellikle de, turizmi tesisi yapılabilecek alanlara!

Anladınız siz.

Anlayanlar, anlamayanlara anlatsın lütfen.

Kibrit çakma. Mangal yakma.

Bu transfer ateşi onu bunu yakar.

Ormanlar hepimizin ciğerlerini.

Transferler ile kalın.

Sakın ayrılmayın...