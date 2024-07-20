Ali Koç rest çekti. Anında geri adım attılar

Fenerbahçe’nin uzun zamandır beklediği En-Nesyri için Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos’tan müjdeli haber geldi.

"FENERBAHÇE'YE KATILMAYA YAKIN"

Yıldız golcünün Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olduğunu söyleyen Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok" dedi.

ALİ KOÇ REST ÇEKMİŞTİ

Dün akşam Bodrum’da düzenlenen Dünya Fenerbahçeliler etkinliğinde sahneye çıkan Ali Koç sabrının taşmak üzere olduğunu söylemişti.

Ali Koç konuşmasında, "Forveti hepiniz merak ediyorsunuz. En-Nesyri'yi çok istiyordum, hala istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun, Mario Branco'ya 48 saat verdim" demişti.