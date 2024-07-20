Ali Koç rest çekti. Anında geri adım attılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç rest çekti. Anında geri adım attılar

En-Nesyri transferinde sabrının taşmak üzere olduğunu söyleyen Ali Koç'a Sevilla'dan haber geldi.

Fenerbahçe’nin uzun zamandır beklediği En-Nesyri için Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos’tan müjdeli haber geldi.

"FENERBAHÇE'YE KATILMAYA YAKIN"

Yıldız golcünün Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olduğunu söyleyen Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok" dedi.

ALİ KOÇ REST ÇEKMİŞTİ

Dün akşam Bodrum’da düzenlenen Dünya Fenerbahçeliler etkinliğinde sahneye çıkan Ali Koç sabrının taşmak üzere olduğunu söylemişti.

Ali Koç konuşmasında, "Forveti hepiniz merak ediyorsunuz. En-Nesyri'yi çok istiyordum, hala istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun, Mario Branco'ya 48 saat verdim" demişti.

whatsapp-image-2024-07-20-at-12-43-04.jpeg

İlgili Haberler
Milli takımın rakibi belli oldu
Acun Ilıcalı'ya ikinci darbe kapıda
Galatasaray'da Icardi krizi
Son Haberler
Araç sahipleri dikkat! O parayı sakın ödemeyin Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! O parayı sakın ödemeyin
Yozgat'ta feci kaza. Ölü ve yaralılar var Gündem
Yozgat'ta feci kaza. Ölü ve yaralılar var
Hazar Ergüçlü sokak tarzıyla dillere düştü Magazin
Hazar Ergüçlü sokak tarzıyla dillere düştü
Sakarya’nın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı Yaşam
Sakarya’nın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Kapısına gelen ayıyı evine aldı Gündem
Kapısına gelen ayıyı evine aldı
Voodoo büyüsü yaptı 40 kişi yanarak öldü Gündem
Voodoo büyüsü yaptı 40 kişi yanarak öldü
Hugo Boss, Almanya'yı fethetmeye geliyor Dünya
Hugo Boss, Almanya'yı fethetmeye geliyor