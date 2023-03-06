6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç Roberto Firmino için masaya oturdu

Ali Koç Roberto Firmino için masaya oturdu

Süper Lig'de ara transfer dönemi tamamlandı. Ancak birçok takım için çalışmalar sezon sonu için tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe de yaz dönemi için dünyaca ünlü bir ismi gözüne kestirdi: Roberto Firmino...

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:08
Takip Et

Ali Koç, Roberto Firmino için masada

Ali Koç Roberto Firmino için masaya oturdu
+
Aa
-

Brezilyalı oyuncu, 2015'ten beri formasını giydiği ve tarihi başarılara imza attığı Liverpool'dan ayrılma kararı almıştı. Fanatik'in haberine göre Sambacı, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Kırmızılar'a veda edecek. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başlamıştı. Fenerbahçe'nin de Firmino için harekete geçtiği kaydedildi.
ROGON DETAYI
Yönetim, yaz döneminde büyük bir bomba patlatmak istiyor. Bu bombanın Firmino olması için de kollar sıvandı. Sarı-Lacivertliler, Sambacı'nın mali şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için en önemli kozu ise Firmino'nun menajerlik şirketinin ROGON olması...
Ali Koç döneminde Sarı-Lacivertliler bu şirketten birçok isme imza attırdı. Şu an kadroda olan oyunculardan Attila Szalai ve Joshua King de ROGON'un futbolcuları konumunda. Şirketle olan yakın ilişki, Firmino transferinde Fenerbahçe'nin en önemli avantajlarından biri.
Roberto Firmino'nun menajeri Roger Wittmann, oyuncusunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
LIVERPOOL'A ODAKLANDI
Wittmann, "Roberto'nun şu anda tek hedefi, sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyerek Liverpool'a en iyi şekilde veda etmek. Bana, şu anda hiçbir teklifi kendisine iletmememi, sadece Liverpool'a odaklanmak istediğini söyledi. Menajerlik hayatımda ilk kez serbest kalacak bir oyuncu benden böyle bir talepte bulundu. Ben teklifleri aldıktan sonra sezon sonunda birlikte değerlendireceğiz. Liverpool'a olan sevgisi nedeniyle İngiltere'de başka bir takıma gitmeyecek" ifadelerini kullandı.
TARİHİ MAÇ
Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, ezeli rakibine tarihi bir hezimet yaşatarak sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Roberto Firmino, 79. dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız, önce Mohamed Salah'la gelen 6. golün asistini yaptı, ardından tarihi mücadelede skoru tayin eden golü kaydetti. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
7
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.