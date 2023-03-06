Ali Koç Roberto Firmino için masaya oturdu

Brezilyalı oyuncu, 2015'ten beri formasını giydiği ve tarihi başarılara imza attığı Liverpool'dan ayrılma kararı almıştı. Fanatik'in haberine göre Sambacı, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Kırmızılar'a veda edecek. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başlamıştı. Fenerbahçe'nin de Firmino için harekete geçtiği kaydedildi.

ROGON DETAYI

Yönetim, yaz döneminde büyük bir bomba patlatmak istiyor. Bu bombanın Firmino olması için de kollar sıvandı. Sarı-Lacivertliler, Sambacı'nın mali şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için en önemli kozu ise Firmino'nun menajerlik şirketinin ROGON olması...

Ali Koç döneminde Sarı-Lacivertliler bu şirketten birçok isme imza attırdı. Şu an kadroda olan oyunculardan Attila Szalai ve Joshua King de ROGON'un futbolcuları konumunda. Şirketle olan yakın ilişki, Firmino transferinde Fenerbahçe'nin en önemli avantajlarından biri.

Roberto Firmino'nun menajeri Roger Wittmann, oyuncusunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

LIVERPOOL'A ODAKLANDI

Wittmann, "Roberto'nun şu anda tek hedefi, sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyerek Liverpool'a en iyi şekilde veda etmek. Bana, şu anda hiçbir teklifi kendisine iletmememi, sadece Liverpool'a odaklanmak istediğini söyledi. Menajerlik hayatımda ilk kez serbest kalacak bir oyuncu benden böyle bir talepte bulundu. Ben teklifleri aldıktan sonra sezon sonunda birlikte değerlendireceğiz. Liverpool'a olan sevgisi nedeniyle İngiltere'de başka bir takıma gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

TARİHİ MAÇ

Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, ezeli rakibine tarihi bir hezimet yaşatarak sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Roberto Firmino, 79. dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı yıldız, önce Mohamed Salah'la gelen 6. golün asistini yaptı, ardından tarihi mücadelede skoru tayin eden golü kaydetti.