Ali Koç şampiyon olamamalarının nedenini açıkladı: Hiçbir branşta olmayan kulüp…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iş insanı Murat Ülker'e sarı lacivertli kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülker'in sorularını yanıtlayan Koç, sarı lacivertli futbol takımının istatistiksel olarak başarılı olduğunu ancak buna rağmen şampiyon olamamalarının "haksız rekabet"ten kaynaklandığını söyledi.

Başkan Koç, "Bir süredir Fenerbahçe maçlarında görünmüyorsun, sözcü olarak da ortalarda yoksun. Bu yeni bir strateji mi?" sorusu üzerine; tüm maçları izlediğini ancak işlerinin yoğunluğu sebebiyle bazılarını stattan takip edemediğini belirterek "Artık bu sezon Acun Bey, futboldan sorumlu yönetici olarak sözcülüğümüzü üstlendi. Medya sektöründeki deneyimiyle bu anlamda bize oldukça faydalı oluyor ve daha çok onu görüyorsunuz. Yeri geldiği ve gerektiği zaman tabii ki ben de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

"GÖZ GÖRE GÖRE, PERVASIZCA FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENDİ"

Fenerbahçe için yaptıklarından bir gün bile pişmanlık duymadığını vurgulayan Koç, "Bu makamda oturuyorsanız “keşke” değil “iyi ki” dersiniz. Fenerbahçe Başkanı iseniz, zaten futbolun içine sonuna kadar girmek zorundasınız. Bu konuda pişmanlığım değil, üzgünlüğüm var. Üzgünüm; zira Türk futbol iklimi ne yazık ki hem daha kötüye gidiyor hem de kutuplaşan bir toplumun daha da kutuplaşmasına sebep oluyor. Üzgünüm, çünkü başkanlık dönemimde göz göre göre pervasızca Fenerbahçe’nin hakkı yendi. Türk futbolundaki adaletsizlik ve haksız rekabetin boyutu artık herkes için aşikar." diye konuştu.

"HİÇBİR BRANŞTA OLMAYAN KULÜP..."

Ali Koç, futbolda başarı olmayınca diğer branşlardaki başarıların yeterince değer görmediğini belirterek, "Hiçbir branşta olmayan, olimpiyatlara çok sınırlı katkı sağlayan bir kulüp futbolda başarı sağladığı zaman çok başarılı kabul edilebiliyor. Kısacası, ülkemizde futbolda başarılı iseniz yeterli oluyor." dedi.

"HAKSIZ REKABET DİZ BOYU"

Son sezonlarda istatistiki olarak başarılı olduklarını belirten ancak buna rağmen şampiyonluğa ulaşamamalarını "haksız rekabet"e bağlayan Başkan Ali Koç, "Futbolumuzdaki son 5 ve 10 sezon istatistiklerine baktığınız zaman Fenerbahçe gayet başarılı ve bu istatistiklere rağmen şampiyonluğu yoksa işte bu durum bahsettiğim haksız rekabetin diz boyu olduğu futbol iklimimizden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.