Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan açıklamalar

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüze yakışan ve gurur veren adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda çok çalışacağız, çok yorulacağız ama durmak yok. Fenerbahçe, kürek şubesinde Türkiye'nin açık ara en iyi takımı oldu. Ne var, ne yok tüm kupaları kazandı. Tebrik ediyorum.

"BİLET DEVRİNDE SIKINTI OLMAYACAK"

Kara borsa büyük sorun, çok şikayet geldi. Dünya Kupası'na kadar bir şey tespit etmek için bilet devrini kapatmıştık ama bir maçta çözdük. Bundan sonra bilet devri konusunda sıkıntı olmayacak. Ancak 3-4 maça gelmiş, diğer maçlarda kombinesini devretmiş kişilere, bir daha kombine satmayacağız.

"MEŞALE YAKANLARI BİLİYORUZ, STADA GİREMEYECEKLER"

Saha olayları nedeniyle Türkiye'de 560.000 lira, Avrupa'da 200.000 euro ceza yedik. Bu sorumsuzluğa kayıt kalamayız. Sorun yaratan kişileri biliyoruz. Sonraki Avrupa maçında bu kişilerin maça girmemeleri için çabalayacağız. Bundan sonraki Avrupa maçında (meşale yakanları) 'biliyoruz bunların kim olduklarını' stada girmemeleri konusunda elimizden geleni yapacağız.

"CAMİADA BİR REHAVET VAR, ÇOK ERKEN"

Camiada bir rehavet var, çok erken. Daha gidecek çok yolumuz var. Hep böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zamanlar da olacak. Bunu tüm branşlar için söylüyorum.

"HAYIRLI BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

EuroLeague'de dün akşam hayırlı bir mağlubiyet aldık. O boynu olmayan Sertaç Bey sabaha karşı geldikleri için aramızda yok. Ne kadar mesai harcadıklarını anlatamam. İnanılmaz bir inanmışlık var. Barcelona maçından sonra ümitlerim arttı. Allah nazar değdirmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu sezon hayallerimizin ötesinde başarılar yakalarız.

"RAKİBİMİZ ADALET ARIYOR!"

Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimiz adalet arıyor. Neden bu topa giriyoruz? Çünkü ya adımızı zikrediyorlar, ya da bizi ima ediyorlar. Biz de Türk futbolunun adaleti olmadığını söylüyoruz. Zaten bir evvelki federasyonların da amacı adalet değildi.

"YAKIŞIYOR MU TÜRKİYE'YE?"

Hakem operasyonuna en çok canı yanan biz isyan etti. Sınavlar kaldırıldı, kafalarına göre hakem atayacaklardı. Buna şiddetle karşı çıktık, doğru mu yaptık, yanlış mı? Bunu zaman gösterecek. Hakemlerimiz UEFA sınavlarında zorluk yaşıyor, bazıları geçemiyor. Yakışıyor mu Türkiye'ye? Bu federasyon başarır ya da başaramaz, ama niyetleri iyi. Bir şeyleri değiştirmek zaman alacak. Bunu diğer başkanlara da söylüyorum.

"BİZ 4,5 YILDIR 'ADALET' DİYORUZ"

Allah'ın sopası yok, Başakşehir maçında hakem hatası yaşadık. Galatasaray'a pozisyonu gönderdik. Sonrasında "Türk futboluna katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Objektif değerlendirme için yalnız ilgili maçınızı değil, sezon başından beri lehinize ve aleyhinize gerçekleşen pozisyonları iletmenizi isteriz' dediler. Biz de sezon başından beri olan pozisyonları hazırlayıp, ileteceğiz. İsterseniz son 5 ya da 10 sene, bütün lehte ve aleyhte pozisyonları çıkaralım. Biz 4,5 yıldır Türk futbolunda adalet diyoruz. Biz samimiyetle herkesin yanında olacağız.