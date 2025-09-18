Ali Koç: Seçim öncesi Fenerbahçe'ye operasyon yaptılar

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından maçın hakem kararları tartışma konusu olurken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunarak sert sözlerle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yüklendi.

"BU SEÇİM ÖNCESİ YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR"

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur.

Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra.

"FERHAT GÜNDOĞDU'NUN NE OLDUĞUNU BÜTÜN ÜLKE GÖRECEK"

Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.

"BU İŞİN İNTİKAMI OLACAKTIR"

Bütün Ankara, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu konuşuyor. Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur. Bu işin intikamı olacaktır!

"FENERBAHÇE KARŞISINDA BU ZİHNİYET DURAMAYACAK"

Sayın Başkan, size sesleniyorum. VAR hakemi hata yapamaz dediniz. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz?

Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapacak biri değil. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, asıl oydu. Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması seçimler öncesi bir müdahaledir.

Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başta MHK olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi, Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyet duramayacak. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız."

"VAZİFELERİNİ YERİNE GETİRDİLER"

Çok mu iyi oynadık, hayır. Beraberliği hak ettik mi, hayır. Penaltı kaçırdık, saçma sapan gol yedik. 3-0, 5-0, 4-1'ken olsa bir şey olmaz ama tamam. 2 pozisyon aynı anda penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldi. Vazifelerini yerine getirdiler.

"BELKİ VAR DİREKTÖR YARDIMCISI DA HESAPLAŞIYOR BİZİMLE"

Pazar günü seçim olmasaydı TFF’ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor.

Belki VAR direktör yardımcısı da (Yaşar Kemal Uğurlu) hesaplaşıyor bizimle. Doğru bildiğimi, bedeli ne olursa olsun söyledim. Kumar oynayan bir hakem. Yakalanıyor bir şekilde. Savunması isteniyor, savunma vermeden emekliye ayırıyor.

Otel faturası, uçak faturası nedir, hiçbir şey bilinmiyor. Bu kişiyi VAR direktör yardımcısı yapılıyor, VAR direktörü olmadığı için VAR direktörü sayılır. VAR direktörü olabilecekse niye hakemliği bıraktı. Bedeli buysa söylemeye devam edeceğiz.

"CİHAN AYDIN BİR DAHA BU STADA GELEMEZ"

Pazartesi gününden itibaren kim olursa artık gerekiyorsa sokağa dökülmek, gerekirse TFF'ye gitmek, gerekirse Beylerbeyi'ne gitmek... Bunun zamanı gelip, geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi artık kendimiz koruyacağız.

Cihan Aydın bir daha bu stada gelemez. Fenerbahçeliler stada sokmaz, binlerce kişi sahaya iner."

Fenerbahçeli futbolcular başkan Ali Koç'a destek vermek için konuşma yaptığı alana geldi. pic.twitter.com/CDQCrMd3nd — Gürkan Ak (@GurkanAk) September 17, 2025

MERT HAKAN: "GERÇEKTEN UTANIYORUZ!"

Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada Fenerbahçeli futbolcular da yöneticilerin yanında yerlerini aldılar.

Başkan Ali Koç'un konuşması bittikten sonra kaptan Mert Hakan Yandaş da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan, "Başkanımız gerekli şeyleri söyledi. Bu işi yine sulandırmaya çalışacaklar. Başkan konuşmamamız gerektiğini söyledi. Gerçekten utanıyoruz! Camianın ve başkanın verdiği emeğe böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz ama rakip takım oyuncusu 'penaltı' diyor, buna penaltı vermeyenler de umarım utanır.

Bundan sonra ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Camia sinirli, haklı ama 5 dakikada her şey değişebiliyor futbolda. Oyunda birini ıslıklamak doğru değil, hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, sonuçlardan utanıyoruz! Biz buraya getirdik, biz çıkaracağız. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz