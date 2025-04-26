Ali Koç seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Görevimizin başındayız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Şampiyonluk iddialarının çok zora girdiğini belirten Ali Koç, Kayserispor maçı sonrası çıkan seçim tartışmalarına ilişkin ise görevlerinin başında olduklarının altını çizerek olağanüstü kongreye kapıyı kapattı.

Ali Koç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Psikolojik avantaj elimizdeydi. Kalan fikstürde inancımız puan farkının kapanacağı yönündeydi. Hiç kimsenin ön göremediği kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizim ise üzülme lüksümüz yok, bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Umutla başladığımız sezonda izahati zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Her şeye rağmen istikrarın yanında olanlara teşekkür etmek istiyorum.

Geçen sene camiamız bizi 3 sene daha göreve getirdi. Çalışmalarımızı geçen sene kongre öncesinde başlattık. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü Mourinho'yu getirdik. Onunla hedefimiz sadece bugün değil, geleceği de planlamak. Sizin beğenmeme ve eleştirme lüksünüz yok. 99 puan alan İsmail hocayı da eleştiren bir camiayız. Hocamızın talepleri doğrultusunda transfer sürecine erken başladık, çoğunu yaz kampından önce bitirdik. Biraz da pahalıya mal olmak kaydıyla planlamamızı yaptık. Fenerbahçe tarihinin finansal açıdan en değerli kadrosunu kurduk. Kaliteli, deneyimli bir takım kurduğumuzu düşünüyorum.”

FUTBOL YAPILANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

Başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu başkandır dedim. Kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Futbol yapılanması olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Bazen futbolda akıl ve mantığın anlayamayacağı şeyler de oluyor. Devre arası geldiğinde, kadromuzu güçlendirmek için yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u aldık ve güçlü olan kadromuzu daha da sağlam bir yapıya oturttuk. Tabiki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır tepeye oynuyoruz ama ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz.

Yıllarca değiştirilmeyen o yapı artık çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek bazı isimler artık Türk futbolundan silinmişerlerdir. Riyad konusu sadece bize yazıl mesela. Küçük bir örnek... TFF ile görüş ayrılığı içindeyken bizim elimizden bir siyasetçi tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı. Yabancı hakemin devam etmemesi son derece hatalı ve gereksiz bir karardı. TFF'ye ilettik. Yeri geldi VAR hakemleri aleyhimize hata yaptı, sesimizi çıkarmadık. Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'un yabancı hakem talep ettiği bir ortam varken yabancı hakemle devam etmemek bizim kafamızda soru işaretleri oluşturdu. Diğer rakibimizin ne talep ettiği ise belli değil. Bizim uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var.”

SEÇİM TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU

"Birilerinin Fenerbahçe'yi sürüklemeye çalıştığı 'Yönetim zaafiyet içinde' algısınu kabul etmiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz.

Uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var. Bugün geldiğimiz noktada çok ağır bir sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz. Camiamızın taleplerini hep dikkate aldık. Yönetim zaafiyet içerisinde algısını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum.



Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz! Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır!



Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüpler de gördüğünüz Allah'a çok şükür biz de yaşanmıyor denen şeyler bizim kulübümüzde de yaşanacaktır.”

MOURİNHO İLE YOLA DEVAM

"Samandıra'ya gittim hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz.



Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum."