Ali Koç seçimdeki büyük tehlikeyi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk kanalına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yaklaşan başkanlık seçimi üzerine konuşan Koç kongrede taşkınlıklar olabileceğini belirterek, "Karşı tarafın kazanma umudu azalınca bambaşka bir modele girdi. Taşkınlıklar olabilir kongrede. İnşallah yanılıyorumdur. Kongre üyelerimden ricam, müdahil olmasınlar, gaza gelmesinler. İyilik kazanacak, inanın." dedi.

''DEVLET GALATASARAY'A YAPTIĞI KIYAKLARI BİZE YAPMIYOR''

Devletin Fenerbahçe'ye kıyak yapmadığını belirten Ali Koç, "Büyük konuşmamak lazım. Ben devam etmeyecektim. 3 neden var devam etmem için, başladığımız işleri bitirmek. Bunlardan bir tanesi akademi. Fenerbahçe Akademisi'ni ben bitireceğim. Yönetimden ayrılsam da bunu yapacaktım. Oradan çıktıktan sonra Dereağzı'nı da başka bir yere götürmemiz lazım. (Florya modeli mi?) Yok yok. Devlet, Galatasaray'a yaptığı kıyakları bize yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarının diğer bölümü şu şekilde:

"Devlet, her kulübe eşit yaklaşmalı. Dolayısıyla onu bir yere koyalım. Dereağzı, bir kısmı Milli Emlak bir kısmı Vakıflar. Benim niyetim, tüm akademiyi kurmak. İnşallah 3 yıl içinde bizim borcumuz görülmeyecek bir noktaya gelmek, yüzde 50 işini bitirmek. Sistemle mücadeleyi sürdürmek. Fenerbahçe'yi 2018'de UEFA'nın raporuna göre en kötü, en riskli takım yapan zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesini sağlamak."

"2 Nisan, Fenerbahçe'nin isyanının resmileştiği olaydır. 10 sene boyunca tabloya bak, 718 Galatasaray 717 Fenerbahçe. İlk 5'tekilerin hepsinin şampiyonluğu var, Fenerbahçe'nin yok. Son 5 senedeki tabloya bak, Fenerbahçe önde, bir tek Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok."

"UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gittik. 22. dakikadaki kırmızı kart herkesin dikkatini çekmiş. Fenerbahçe'ye 20 yıldır zulmediliyor. Kurşunlanma olayı nasıl açıkta kalıyor. Kabul edilebilir değil. 17 Mart'taki maç. Devlet yok stadyumda. Emniyet Müdürü hala görevde. Sayın Valimizin de görevde olmaması gerekiyor. 83. dakikada Batshuayi golü atmasa şampiyonluk orada bitecekti. 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bile cinayettir, futbol cinayeti!"

"UEFA ve FIFA'ya Türk futboluyla ilgili dosya hazırladık. Seçilelim seçilmeyelim göndereceğiz. Kamuoyuna da açıklayacağız. Bir takımın transfer tahtası kapatılırsa siyaset açmasın. Kartlara bakın, bir takım 38 maçta nasıl 1 kırmızı kart alabilir."

"Ben konuşursam yer yerinden oynar diyen biri değilim. Ben konuşan, inandığını söyleyen biriyim. Ben bir telefonla hareket edecek adam değilim. Genel kurul ortasında bir telefonla pozisyon değiştirmedim. Fenerbahçe bağımsız bir camiadır. Kafaya koyduğunu yapar, doğru yanlış. Oradan bir şey geldi, bu istiyor, bu istemiyor falan. Fenerbahçe'nin özelliği budur. Fenerbahçe bağımsızdır. Ben konuştum, çok büyük riskler aldım. Biz isyan bayrağını yaktık. Ben her türlü riski almışım, kafamı vücudumu ortaya koymuşum, 1 telefonla benim karar değiştirebileceğimi düşünmeleri gücüme gidiyor."

"Devlet bıktı bu işten, hükümet de bıktı. Bizim Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle, devletimizle derdimiz yok. Biz hükümet ile devleti ayıran kimseleriz. Hükümete yakın bir klik, bir medya kuruluşu, bazı iş adamları bizi mütemadiyen Sayın Cumhurbaşkanımızla kafa kafaya getirmeye çalışıyor. Riyad olayını bunlar kurguladı. Bunlar küçük klik. Sayın Metin Külünk çok enteresan şeyler söylemiş, gerçek budur. Ankara'ya da kırgınız, bizi dinlemediler Riyad olayında. Belli bir medya grubu var, seçim kampanyamı nasıl ele aldılar bir bakın. Zaten net ortada. Sayın Aziz Yıldırım 'Ali Koç'un devlete ne kadar yakın olduğunu bilmiyorsunuz, Sayın Hasan Doğan ile her gün görüşüyor.' dedi. Ben Hasan Doğan ile Riyad'dan 3-4 gün sonra aradım en son, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için. O kadar çok yalan atılıyor ki, hangi birine cevap vereceğiz. Futbol, ülkedeki beka sorunlarından bir tanesi."

"Mehmet Büyükekşi aday olursa karşısındayız, ibra etmeyeceğiz. Burası Türkiye, tekrar seçilebilir, karşısındayız. Böyle bir sezon geçti, hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediyoruz."

"Aziz Yıldırım, 'Bize engel çıkarırlarsa ezeriz' diyor, kimi ezmiş. 7 senede 3 kere son hafta şampiyonluk alındı. 3 Temmuz oldu. Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda bir yol haritamız var. Yaptıklarımız sonuç vermeyince dozajı artırdık. Fenerbahçe'nin en büyük gücü, en büyük zaafı. Fenerbahçe'nin caydırıcı gücü, birbirimizle uğraştığımız için yok."

"Geldiğim zaman FFP vardı, çözmek için UEFA'ya çok gittim. Onlara göre Türkiye'deki sıkıntıların sebebi sahiplik modeli. Fenerbahçe'nin inşallah ilelebet sahibi olmaz. Futbol için en doğrusu sahipli model. Ancak, sadece Fenerbahçe değil diğer büyük kulüpler için de söylüyorum, inşallah sahiplik olmaz."

"Sayın Dursun Özbek'in kaç tane yalanını ifşa ettim. Sağ olsun Sayın Erden Timur da yalanını ifşa etti. Olmamış cümlelerini koyuyorlar, Erden Timur'un sözlerini koymuyorlar."

"Szymanski'de serbest kalma bedeli yok. Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor. Mert Hakan'a çok kızdım ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan biridir. Ajitasyonlar olabiliyor, daha çok futbolunu konuşmalı ama yabancı kuralı nedeniyle kıymete binmiştir. İnşallah kalır."

"Seçimi kazanacağız inşallah. İyilik kazanacak. Fenerbahçeliler umutsuzluğa kapılmasın, bundan sonra bizim dönemimiz geliyor."