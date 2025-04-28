Ali koç seçime kapıyı kapattı, Aziz Yıldırım cephesinden açıklama geldi

Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkının 5’e çıkması sonrası camia içinde olağanüstü seçim sesleri yükselmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olağanüstü seçime kapıları kapatarak Teknik Direktör Mourinho ile yola devam edecekleri yönünde mesaj verdi.

Ali Koç’un seçime kapıları kapatması sonrası Aziz Yıldırım cephesinden açıklama geldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde asbaşkanlık görevini üstlenen Nihat Özbağı, Halk TV'ye konuştu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde asbaşkanlık görevini üstlenen Nihat Özbağı, Halk TV'ye konuştu.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE MESAJI

An itibarıyla olağanüstü kongreyi gerektirecek bir durum olmadığını aktaran Özbağı, "Ancak taraftar baskısı olursa olağanüstü kongre düşünülebilir. Şu anda öyle bir ortam yok. Eğer kongreye gidilirse başkan adayları çıkar ve o zaman doğru bir zamanlama olur. Bu benim kendi görüşüm. Aziz Yıldırım ne düşünür bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

“STAT PROJESİ BİZİMDİ”

Stat projesinin Aziz Yıldırım döneminde hazırlandığını aktaran Özbağı, "Bu stat projesi bizim projemizdi. Aziz Yıldırım'dan projeyi istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık stadı kendi cebimizden yapacaktık. Mevcut yönetim stadı kendileri yapmış gibi tanıttı. Oysa proje tamamen Aziz Yıldırım'a ait" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım'ı projeyi devrederken büyük üzüntü yaşadığını belirten Nihat Özbağı, "Aziz Yıldırım bu süreçte çok üzüldü. Projeyi emanet etti ama yaşananlar beklediği gibi olmadı" diyerek sözlerini noktaladı.