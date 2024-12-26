Ali Koç sert çıktı, Hacıosmanoğlu gazını aldı! MHK sil baştan

Gak, guk, guguk..

Minik karga bir hışımla ile geldi.

Guguk kuşu gibi şakımaya başladı.

Yazayım. Anlatayım.

Ali Koç, Eyüp maçı sonrası adeta çıldırıyor.

Verilmeyen penaltılar ve çıkmayan kartlara isyan bayrağı çekiyor.

Verip veriştiriyor.

Hırsını alamıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile takışıyor.

“Bütün bunları sebebi, sizin anlaşılmaz tutumunuz. İnadınız. Yabancı hakem önüne duvar ördünüz. Eseriniz ortada…” diye bodoslama dalıyor..

Hatırlayın.

16 Kasım’da kaleme almıştım. MHK bombası diye.

Yine ilk siz okudunuz. Haberdar oldunuz.

Şimdi her yerde manşetlerde

Bahsetmiştim. TFF yönetimi, MHK’yı Kulüpler Birliği’ne devretme konusunda radikal plan yapmıştı.

İşte buradan hareket ile Hacıosmanoğlu çok rahat cevap veriyor.

“MHK bana bağlı olduğu sürede yabancı hakem sahada olmayacak. Size o dönemde söyledim. Madem herkes şikayetçi. Buyurun MHK’yı sizler kurun. Yönetin. Kendi içinizde çözün. İster yabancı ile, ister yerli. Siz net değilsiniz. Biz netiz. Hazırlığımız tamam. Yeni yılda size devredeceğiz.”

Koç, bir anda köşeye sıkıştı.

Federasyon başkanı bunu dile getirdiğinde, Kulüpler Birliği Başkanı sıfatı ile konuşan Koç, dönüş yapacağını söylemişti.

Lafta kaldı.

Bu kez gelinen noktada ilk kez iki taraf da kararlı.

Karşılıklı atar gider yaptılar.

Sustular…

Şimdi neler olacak.

Federasyon sırtındaki kamburdan kurtulacak.

Tarihi bir karar.

MHK komple Kulüpler Birliğine devredilecek. Kurulun başkanını. Yönetimini. Hakemleri kulüpler belirleyecek.

Buraya kadar eyvallah…

Asıl konu atamalar.

Sözde yapay zeka destekli algoritma ile yapıyor.

Bu koca balon.

Sürekli dışardan müdahale yapılıyor.

Diyelim derbi var. Galatasaray X hakemi istemiyor.

Fenerbahçe aynı hakeme sıcak. Bu nasıl olacak atama.

İşte bu yüzden yabancı hakemler gündemde.

Ocak ayının gündemi bu olacak.

Mutlaka yeni sistemin, büyük değişimin sancıları yaşanacak.

Genel olarak baktığımızda mantıklı.

İster misiniz MHK Başkanı Acun Ilıcalı olsun?

Diğer büyük kulüpler yönetici versin…

Vay anasını sayın seyirciler.

Hareketli günler bizleri bekliyor.

Gel artık 2025.. gellll..

Sağlıklı ve bol futbol gündemli bir yıl diliyorum.