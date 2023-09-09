Ali Koç simit verdi. Üyeler döner dürüm istedi

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'na ilginç anlar yaşandı. Kurula başkanlık yapan Vefa Küçük Ali Koç'tan üyeler için döner dürüm istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Koç simit verdi. Üyeler döner dürüm istedi

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'na Uğur Dündar yerine Vefa Küçük başkanlık yaptı.

Küçük, konuşmasında Ali Koç'a seslenirken salonda ilginç anlar yaşandı.

Vefa Küçük, kulübün mali durumu hakkında konuşurken sabah simit ile kahvaltı yaptıklarını belirtti.

Küçük'ün, "Sayın başkan ve yönetim kurulu, bizlere her türlü imkanı sunmayı düşündü. Sabah biraz ucuz oldu ama simitle kahvaltı yaptık. Öğle saatinde de inşallah döner dürüm ikram edecekler. Yani kulübün masrafları çok, azla yetinelim" ifadeleri dikkat çekti.

"İNŞALLAH DÖNER DÜRÜM"

Hızını alamayan Vefa Küçük, "Sayın başkan ve yönetim kurulu, bizlere her türlü imkanı sunmayı düşündü. Sabah biraz ucuz oldu ama simitle kahvaltı yaptık. Öğle saatinde de inşallah döner dürüm ikram edecekler. Yani kulübün masrafları çok, azla yetinelim" dedi.

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