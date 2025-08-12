Ali Koç sözünü tuttu! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de loca krizi çözüldü. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdiği sözü tuttu.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında yaşanan loca polemiği tatlıya bağlandı.

2 hafta önce düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım, "7 senedir stada gelmiyorum. Loca istedim, vemediler. Locam yok. Chelsea'den aldım, kızım oraya gidiyor maça." demişti.

Bunun üzerine çıkan loca tartışmasında Başkan Ali Koç ise Aziz Yıldırım'a loca tahsis edeceklerinin sözünü vermişti.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; Aziz Yıldırım Saraçoğlu'nda locasına kavuştu. Yıldırım, kulüp tarafından kendisine önerilen ve daha önce Avis’e ait olan 208 numaralı locayı ödemelerini yaparak teslim aldı.

Böylelikle Ali Koç da sözünü tutmuş oldu. Aziz Yıldırım bu sezon maçları tribünden takip edecek.

