Ali Koç teknik direktör değirmeni gibi! 7 yılda 11 farklı hoca

2018 yılında Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Ali Koç Fenerbahçe’de geçirdiği 7 yılda 11 teknik adam ile çalıştı. Başkanlık koltuğuna oturduktan 15 gün sonra mevcut teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Ali Koç, teknik direktörlük koltuğunu Phillip Cocu'ya emanet etti.

Hollandalı teknik adam ile 3 ay sonra yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç yönetimindeki sonraki dönemlerde 11 farklı isim teknik direktörlük görevini üstlendi. Bu isimler arasında yalnızca Jorge Jesus kupa kazanma başarısı (2022-2023 sezonunda Türkiye Kupası) gösterdi.

İşte o isimler ve performansları:

Phillip Cocu: 15 maç (3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet)

Erwin Koeman: 9 maç (3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet)

Ersun Yanal: 56 maç (27 galibiyet, 15 beraberlik, 14 mağlubiyet)

Zeki Murat Göle (İki farklı dönemde çalıştı): 6 maç (2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet)

Tahir Karapınar: 9 maç (4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet)

Erol Bulut: 34 maç (21 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet)

Emre Belözoğlu: 10 maç (7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet)

Vitor Pereira: 25 maç (11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet)

Jorge Jesus: 53 maç (36 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet)

İsmail Kartal (İki farklı dönemde çalıştı): 79 maç (56 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet)

Jose Mourinho: 62 maç (37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet)

