Ali Koç transfer müjdesini vermişti: Fenerbahçe saatler içinde yıldızına kavuşuyor!

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Ali Koç transfer müjdesini vermişti: Fenerbahçe saatler içinde yıldızına kavuşuyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün içerisinde bir transferin gerçekleşebileceğine dair yaptığı açıklama sonrası Fransız basını Skriniar gelişmesini duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde yaptığı "Transfer konusunda bugün bir şeyler olabilir." açıklamasıyla Skriniar'ı kastettiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE SKRINIAR'A KAVUŞUYOR

Fenerbahçe uzun bir süredir PSG ile yaptığı pazarlık görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

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L'EQUIPE: TRANSFER ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE GERÇEKLEŞECEK

Fransız basınından L'Equipe, pazarlıkların tamamlandığını ve önümüzdeki saatlerde Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini duyurdu.

Haberde ayrıca tarafların yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladığı bilgisi de yer aldı.

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