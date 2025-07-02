Ali Koç 'Türk spor tarihinin en büyük bütçeli anlaşması' demişti! Fenerbahçe'nin Adidas'tan kazanacağı rakam belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, spor giyim markası Adidas ile 5 yıllık bir iş birliği anlaşmasına vardığını açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iki taraf yapılan anlaşma için "Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE ADIDAS'TAN HER YIL 12 MİLYON EURO KAZANACAK

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin her yıl 12 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Anlaşma, futbol, basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yanı sıra bu branşların altyapılarını da kapsıyor.

Fenerbahçe ile Adidas iş birliğinde hazırlanan 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı. “Bize Emanet” sloganıyla düzenlenen lansman, Ülker Stadyumu’nda çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

EN AZ 60 MİLYON EURO

5 yıl sürecek birliktelikte Fenerbahçe kasasına toplamda 60 milyon euro gelir girmiş olacak. Fenerbahçe ayrıca satılan forma adedi kadar pay alacak ve ekstra gelir elde edecek. Sarı-lacivertlilerin hedefi 500 binin üzerinde forma satarak geliri yıllık 30 milyon euronun üzerine çıkartmak. Anlaşma şartlarına göre; Sarı lacivertliler, her yıl 12 milyon euro nakit gelir elde ederken, Adidas’tan ayrıca tüm branşlar için ürün desteği alacak.

Ayrıca, Adidas şampiyonluk yaşanan her branş için kulübe ekstra para ödülü verecek.