Ali Koç ve Acun Ilıcalı Emine Erdoğan'ın derneğinin etkinliğinde boy gösterdi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı TOGEM-DER'in düzenlediği Cemre Çarşısı'na katıldı.

ÜÇ GÜN SÜRECEK ORGANİZASYON

18-20 Nisan tarihleri arasında Karaköy'deki The Peninsula'da gerçekleşen etkinlikte, 70'e yakın stand yer alıyor. TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, yerli ve yabancı üreticilerin yanı sıra kadın girişimciler ve deprem bölgesinden gelen üreticilerin de çarşıda bulunduğunu açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN KATILIM

Fenerbahçe yönetiminin üst düzey isimlerinin etkinlikte yer alması dikkatleri çekti. Ali Koç, bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.