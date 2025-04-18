Ali Koç ve Acun Ilıcalı Emine Erdoğan'ın derneğinin etkinliğinde boy gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'na katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı TOGEM-DER'in düzenlediği Cemre Çarşısı'na katıldı.

ÜÇ GÜN SÜRECEK ORGANİZASYON
18-20 Nisan tarihleri arasında Karaköy'deki The Peninsula'da gerçekleşen etkinlikte, 70'e yakın stand yer alıyor. TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, yerli ve yabancı üreticilerin yanı sıra kadın girişimciler ve deprem bölgesinden gelen üreticilerin de çarşıda bulunduğunu açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN KATILIM
Fenerbahçe yönetiminin üst düzey isimlerinin etkinlikte yer alması dikkatleri çekti. Ali Koç, bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

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