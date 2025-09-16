Ali Koç ve Ahmet Ketenci'den olay hamle!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü oynanan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından hakem hatalarıyla ilgili yaşanan tartışma, "3 Temmuz 2011" sürecine uzanan bir gerginliğe dönüştü.

AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'yi şikeyle suçladı. Dava süreçlerini hatırlatan Fenerbahçe, Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı için suç duyurusu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz" diyerek Genç'e destek verdi.

Bunun üzerine Fenerbahçe, Doğan'ın başkanı olduğu Kulüpler Birliği Vakfı'ndan çekilme kararı aldı ve Doğan başkanlıktan istifa edene kadar vakıf faaliyetlerine katılmayacaklarını duyurdu.

Kavga büyüyor! Ertuğrul Doğan Fenerbahçe'nin suçladığı belediye başkanına sahip çıktı

Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz" dedi.

Kavga Kulüpler Birliği'ne sıçradı! Fenerbahçe çekildi

Gerilimde bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sports Digitale'den Tahir Kum'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Kulüpler Birliği Vakfı'nın WhatsApp grubundan ayrıldı.