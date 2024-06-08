Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya. Tarihi yayın başladı

Yeni başkanın belirleneceği Seçimli Olağan Genel Kurul bugün başladı.

2018'in rövanşı olarak görülen kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın sert şekilde tartışması beklenirken Vefa Küçük'ün Divan Başkanı olmasına karşı çıkan Aziz Yıldırım kongreyi terk etti.

Aziz Yıldırım'ın gidişi sonrası söz alan Ali Koç rakibini televizyonda canlı yayına çıkmaya çağırdı.

Aziz Yıldırım'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine ikili şuanda Habertürk ekranlarında Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde buluştu.

Yayında ilk sözü alan Aziz Yıldırım ilk olarak Ali Koç'u öperek birlik mesajı verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇITIR EDİYORUZ"

Koç: "Benim için memnuniyet verici. Sayın Başkan'ın kapanış konuşmamla ilgili söylediklerini tamamlayın. Pazartesi sabahı bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıldır Aziz Bey, 6 yıl ben bu iki kişi arasındaki kırgınlık kızgınlık vs vs. bu camianın birleşmesine engel oluyor. Bir adım öteye gidiyor. Biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz görüş ayrılıklarından. Ben uzun zamandır bunu istiyordum. Tüm Fenerbahçelilerin pazartesi birleşmesi lazım. Babamdan da örnek verdim. Neye karşı güç birliği? Sen söyle kim Fenerbahçe'nin önünü kesiyor diyor ya, en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığıyla açıklanamayacak şeyler yaşadık. Kurşunlama, 7 senede 3 şampiyonulğu kaybetme ve bu sene. Camia bir bütün olmadığı için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım, siz iyi temsil edemiyorsunuz beceremiyorsunuz düşüncesinde. Yarın bir seçim yapacağız Allah'ın izniyle. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Pazartesi sabahı ya Aziz Yıldırım ya şahsım başkan olacak. Ben başkan olursam Aziz Yıldırım istiyorsa destek olmak amenna. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa ben geçmişi kapatırım. İki tarafın da ciddi söylemleri oldu. 6 yıl yöneticiydim Aziz Bey ile, sonra bir yere kadar, sonra koptuk. Biz aramızda güven müessesesini inşa etmemiz lazım. Söylenmiş laflar, iddialar var. Ailemize kadar uzanan hatta. Benim görüşme isteğim, Sayın Başkan'ın söylemleri. Birbirimize ne düşünüyorsak söyleyelim. Seçim arifesindeyiz, camia bilgilensin"

"6 SENEDİR İYİ OLAN BİR ŞEY YOK"

Aziz Yıldırım: "Ben sana dedim ki erkek basketbolu bana ver, ben karşılayayım dedim Çırağan'da."



Ali Koç: "Seçildikten sonra sizi görmedim, ne duydum ne işittim. 3 Haziran 2018'den sonra..."



Aziz Yıldırım: "Ben mesaj verdim Çırağan'da. Basketbolu bize verin, yatırımı da biz yapalım dedim. Seçildikten 1 sene sonra yaptığım toplantıda. Belgesi var."



Ali Koç: "Ne oldu da son dakika bugün buluşalım dediniz. Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Gelmiş burada. Arkanızda herkes. Program 10 dakika geç başladı, arkadaşları ayıramadık."



Aziz Yıldırım: "Sen bugün çağrı yaptığın için geldim."



Ali Koç: "6 senedir çağrı yapıyorum."



Aziz Yıldırım: "İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim."



Ali Koç: "Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadelerimiz olmuştu, olabilir ama şöyle olabilir. İyiye iyi kötüye kötü denirse..."



Aziz Yıldırım: "6 senedir iyi olan yok ki. Benim de son 4 senem kötü."



Ali Koç: "Siz sadece futbolu söylüyorsunuz."



Aziz Yıldırım: "Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı."



Ali Koç: "Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız."



Aziz Yıldıırm: "Alicim sen Hallac-ı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız."



Ali Koç: "Sizden sonrakileri hiç tebrik etmediniz."



Aziz Yıldırım: "Erkek basket için tebrik etmedim mi, duymadınız mı?"



Ali Koç: "Ben hayır duymadım."



Aziz Yıldırım: "İletmemişler size. Final Four'a kalmak başarıdır."

"EN KÖTÜSÜNÜ SİZ ATLATTINIZ"



Ali Koç: "Biz herkes almalı dedik, bize özel bir şey istemedik. Siz zekisiniz, 1959'dan önce kim olduysa verin diyeceksiniz."



Aziz Yıldırım: "Ali hatalarını lütfen gör. 20 sene hizmet ettim. 1 sene hapis yatmışım, gık dememişim. Yatmışım. Benimle kimler pazarlığa geldi, yanaşmadım. 3-4 aylık çocuğumla Cannes'a gittim, Yargıtay bana 6 yıl 3 ay hapis cezası kesti. Gitme dediler, Türkiye'ye gitmek için özel uçak tuttum."



Ali Koç: "Tüm Türkiye takdir etti."



Aziz Yıldırım: "Etti ama Acar telefon etti, ben uçağa bindim dedim, geldim. 6 ay beni yakalayıp içeri atabilirdiler, yeniden yargılama çıktı."



Ali Koç: "Çok badireler atlattık."



Aziz Yıldırım: "Çok. Bu badireleri atlatırken..."



Ali Koç: "En kötüsünü siz atlattınız."



Aziz Yıldırım: "Bu mahkemeler devam etti. 2018'de beraber hareket edelim dedim, şu mahkemeleri halledelim dedim."



Ali Koç: "Tutarsızlıklar yaşıyorsunuz. Ben kabul ederdim. 1 gün içinde zikzak yaşıyorsunuz."



Ali Koç: "2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var."



Aziz Yıldırım: "Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günün. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede 1 defa doğum günü kutladım. 1 defa yaptım ya. Bir defa Çaça'da, tesadüf. Yemek yiyorduk, çalgıcılar malgıcılar eğlendik."

"10 ÜZERİNDEN 10"



Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin 2018 sonrası tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz 10 üzerinden."



Aziz Yıldırım: "10 üzerinden 10."



Ali Koç: "Bravo. Ben eksi 1 veririm."



Aziz Yıldırım: "Galatasaray başkanı size salladı, ben adama sinek ikili dedim."



Ali Koç: "Ucunda sen vardın."



Aziz Yıldırım: "Susabilirdim ama susmadım."



Ali Koç: "Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanırsın."



Aziz Yıldırım:" O ayrı. İfadesine karşı çıktım konuşma yaptım. Türker Aslan dedi ki, '28 şampiyonluk' falan dedi. Çıktım yalan dedim."



Ali Koç: "Nihat Özdemir'e niye demediniz."



Aziz Yıldırım: "Sordum ona da. Bize mektup yazdı. Okusan sen de vermezsin dedi. Onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor ister dedi."