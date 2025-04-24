Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana görüntülendi

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Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana görüntülendi

UEFA’nın İstanbul ofisinin açılış töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yan yana görüntülendi.

UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra İstanbul'da temsilcilik açarak Türk futbolu için tarihi bir hamlede bulundu. Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleştirilen UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyaset ve spor dünyasından önemli isimler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de açılışa katılanlar arasında yerini aldı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm katılımcılar kurdelenin kesilmesi sonrasında ise hatıra fotoğrafı için sahneye çağrıldı.

Ali Koç ve Dursun Özbek'in çektirilen toplu hatıra fotoğrafında yan yana durması dikkat çekti.

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