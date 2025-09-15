Ali Koç ve Ertuğrul Doğan kavgasının perde arkası! 'Koltuk' kardeşliği bozdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yıllardır birbiriyle yakın ilişki içindeydiler. İki başkanın dostluğu Mart 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzon'da 3-2 kazandığı karşılaşmadan sonra taraftarların sahaya inme olayından sonra bile bozulmadı. Hatta Ertuğrul Doğan, olaylı maçın ardından yaptığı açıklamada "Biz geldiğimiz günden beri gerilen ortamın farkında olduğumuz için özellikle Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir seviye dahilinde tuttuk. Buna tabi Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu" demişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Ben oğlumu Trabzon'da Ertuğrul’a emanet ettim" diyerek aralarındaki bağın güçlü olduğuna dikkat çekmişti. Doğan'ın çalışanları Kerim Rahmi Koç'u Trabzon'da gezdirmişti. İki yakın dost dün oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor maçından sonra adeta birbirlerine girdi. Kavgada söylenmeyecek sözler Peki bunun nedeni neydi?

İLK ÇATIŞMA UĞURCAN ÇAKIR

Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanını karşı karşıya getiren ilk olay Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda yaşandı. Temmuz ayının ilk günlerinde sarı lacivertliler Trabzonspor kaptanı ile anlaşmıştı. Kulüpler de anlaşmaya çok yakındı. Ancak transferden sonra Fenerbahçe sosyal medyasından 3 Temmuz'a gönderme yapacağı iddiası Trabzonspor'a gitti. Arasında güçlü siyasilerin de bulunduğu bir grup başkan Doğan'a Fenerbahçe'nin teklifinin reddedilmesi için baskı yaptı. Doğan bu baskılara dayanamadı ve Trabzonspor'un kaptanını Türkiye'de hiçbir takıma vermeyeceğini açıkladı. Ancak transfer döneminin sonunda bu söz havada kaldı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a verdi. Bunda Doğan ile sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in yakınlığının büyük etkisi oldu.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE ALİ KOÇ'A DARBE

Yazın yapılan Kulüpler Birliği başkanlığı seçiminde Ali Koç aday olmayacağını açıklamıştı. Sarı lacivertliler göreve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın gelmesini istiyordu. Ali Koç'a mesafeli davranan Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek ise yakın ilişkileri nedeniyle Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı destekledi. Yapılan seçimde Fenerbahçe büyük şok yaşadı. Galatasaraylı kimliğiyle bilinen Murat Özkaya, Ertuğrul Doğan lehine başkanlıktan çekildi. Fenerbahçe'ye yakın kulüp başkanları icra kuruluna alınmadı.

2010-11 SEZONU BAHANE

Yaşananlardan dolayı araları açık olan iki başkan arasındaki ipler dün oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasından sonra koptu. Trabzonspor Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in X'ten 'şike' paylaşımı yapmasıyla fırtına başladı. 20-21 Eylül'de başkanlık seçimine girecek Ali Koç, bu paylaşıma çok sert tepki gösterdi. Zaten arasının Kulüpler Birliği ve Uğurcan Çakır meselesi nedeniyle açık olduğu Ertuğrul Doğan ile ipleri kesip attı. Böylece 3 Temmuz konusunda eli zayıf olan iki başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran'a bir anlamda taş attı.

ERTUĞRUL DOĞAN TARAFTAR BASKISI ALTINDA

Ertuğrul Doğan da Ali Koç'a aynı sertlikte yanıt verdi. 'Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de hiçbir takıma satmam' dedikten sonra Doğan'ın Galatasaray ile anlaşması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. İstenilen transferlerin yapılamaması, bazı futbolcuların sakat, bazılarının cezalı olduğu halde transfer edilmesi camiadaki tepkiyi büyüttü. Geçen sezondan sonra sahada alınacak başarısız sonuçların Trabzonspor'u olağanüstü kongreye götürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkanlık koltuğunu tehlikede gören Doğan da geçmişin aksine 3 Temmuz meselesinin üzerine şiddetle gitti. Tabir yerindeyse tribünlere oynadı. Kısacası sahaya taraftarların indiği sırada bile bozulmayan Ali Koç- Ertuğrul Doğan ilişkisi bu yaz yaşananlardan sonra koptu.